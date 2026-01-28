（嘉義中央社）農業部（農業省）林業・自然保育署嘉義分署は2021年から台湾無印良品と手を組み、「林下良品」として嘉義地区の林業副産物を商品化している。林下良品ではこのほど、阿里山地区で生まれた資源を使用した新商品3品目の販売を開始した。阿里山の林業従事者が自然のリズムと森林との共生によって生み出した味わいを消費者に届ける。嘉義分署が28日、報道資料で発表した。新たに発売されたのは、蜂蜜「森林蜜」、花粉荷