広東省深セン市南山区の第8期人民代表大会第6回会議が27日に開幕した。その中で、同区は2025年のGDPが1兆元（約22兆円）に達したことが分かった。深セン市は広東省が管轄する地級市（省と県の中間にある行政単位）であり、地級市の区でGDPが1兆元に達したのは南山区が初となる。南山区の李小寧区長は政府活動報告の中で、「南山区の経済規模は第13次5カ年計画（2016-20年）末時点の6527億元から、5年間で4000億元の増加を遂げ、年