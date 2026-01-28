東京映画記者会（在京スポーツ紙7社の映画担当記者で構成）が選ぶ「第68回ブルーリボン賞」（2025年度）の各賞が28日、発表された。【画像】「第68回ブルーリボン賞」受賞関連ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。作品賞には、邦画実写歴