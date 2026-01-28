現実を理解して動くロボット「フィジカルAI」。今年はその「元年」と言われ、世界で注目を集めています。日本企業のロボットがスタジオに来てくれました。【写真見る】「人が入っているみたい」出水キャスターもびっくりスタジオにAIロボ登場会話だけじゃなく“情景描写”もお手の物進化するAIロボ井上貴博キャスター：ロボットAIはアメリカと中国が覇権を握っていると言われますが、その状況を変える可能性を秘めているのが、