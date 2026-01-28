デル・テクノロジーズは1月28日、Intel Core Ultraシリーズ3を搭載したCopilot+ PC対応オールインワン（AIO）PC「Dell 24 AIO（EC24260）」と「Dell 27 AIO（EC27260）」を発表した。Dell史上初のCopilot+ PC準拠AIOとなる。2月10日より予約受付を開始する。Dell 24 AIO両機種はIntel グラフィックスとIntel Core Ultraシリーズ3を搭載。ディスプレイは「Dell 24 AIO」が23.0インチFHDのノンタッチ式とタッチ式、「Dell 27 AIO」が