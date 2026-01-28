デル・テクノロジーズは1月28日、CPUにIntel Core Ultraシリーズ3を搭載したCopilot+ PC「Dell XPS 14（DA14260）」と「Dell XPS 16（DA16260）」を発表した。約1年ぶりのXPSブランドが復活する。価格はDell XPS 14が280,600円〜、Dell XPS 16が292,300円〜。Dell XPS 14（DA14260）両製品は、ユーザーからのフィードバックを反映し、ファンクションキーの復活やタッチパッド境界の視認性向上など、操作性を改善した。薄型軽量のア