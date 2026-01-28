◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセンエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は新コンビを組む西村淳也騎手が乗り、坂路で５６秒０―１２秒３をマークした。時計こそ平凡だが、パワフルな脚さばきで重賞勝ち馬の貫禄を感じさせた。杉山晴調教師は「スイッチを入れてもらうために、３週続けてジョッキーに乗ってもらった。今週