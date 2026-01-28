俳優の石原さとみさん（39）が28日、映画監督の東陽一さんが91歳で亡くなったことを受け、所属事務所を通じてコメントを発表しました。菅原文太さん主演で、東さんが手がけた映画『わたしのグランパ』で俳優デビューし、この作品で2004年の第27回 日本アカデミー賞 新人賞など、数多くの賞を受賞した石原さん。今回の訃報を受け「胸が苦しく締め付けられる思いです」と現在の心境を明かしました。続けて「『私のグランパ』は、俳優