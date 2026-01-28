パーソナルトレーナーとしても活動するグラビアアイドル高橋凜（35）が28日までにインスタグラムを更新し、鮮やかなパープル色のビキニ姿のセクシー写真を公開している。写真集「organic beauty」の発売記念イベントを告知。「皆様にお会いできますこと、楽しみにしております」とコメントしている。これに合わせて、美しいバストラインが印象的なビキニショットをアップしている。バストの豊かさや美しい谷間のアップに、ファンや