昨年リリースしたアルバム「IDOLIC」と2⽉18⽇リリースのアルバム『IDOL1ST』の2作の核となるアイドルをテーマにしたライブ「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」を開催した中島健⼈さん。本⼈プロデュースの究極のアイドルエンターテインメントを繰り広げたライブから1⽉25⽇（⽇）有明アリーナで⾏われたステージをレポートします。究極のアイドルエンターテインメントライブが開幕