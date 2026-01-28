北京に到着したスターマー英首相＝28日、北京（ゲッティ＝共同）【北京、ロンドン共同】スターマー英首相は28日、中国・北京を訪問した。新華社が報じた。英首相の訪中は8年ぶり。31日までの日程で習近平国家主席と首脳会談を実施する。両国は冷え込んでいた外交関係の改善を進める構え。英BBC放送によると、スターマー氏は北京に向かう飛行機内で記者団に対し、訪中が英国に「利益をもたらす」と述べた。香港の旧宗主国であ