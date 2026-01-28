人気アニメ作品「黒子のバスケ」の火神大我役や、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の東方仗助役などで知られる、声優の小野友樹さんが自身のＸを更新。紺綬褒章を受章したことを報告しました。 【写真を見る】【 声優・小野友樹 】 「紺綬褒章」を受章「天皇陛下から勲章を賜りました」「人生で1度は勲章を頂けるような貢献がしたいと幼少期から」 【黒子のバスケ・火神大我役】小野友樹さんは「この度、天