Image: Thrive Studios ID/Shutterstock そんな急に!?次世代のSiriがGoogleのGeminiベースで開発される。先日はそんな急展開が発表されました。発表によれば、今年登場予定のパーソナライズされたSiriではGeminiモデルが採用されるとのことで、今秋のiOS 27で実装かしら？なんて思っていたのですが、計画のスピードはもっと速いかもしれません。Bloombergのマーク・ガーマン記者の予想では、