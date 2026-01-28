¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬28Æü¡¢2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Î1·³½é¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Çº£Ç¯½é¤á¤ÆÎý½¬¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎ©¤Ã¤¿Êá¼ê¤Ë21µå¤òÅê¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÊÑ²½µå¤ò?²òÊü?¤·¡¢Á´µå¼ï¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£1·³¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï±¦Éª¤È¹ø¤Î±ê¾É¤Î¤¿¤á¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊåÅê