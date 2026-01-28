1月27日公示された衆院選の期日前投票が始まり、さっそく一票を投じる有権者の姿が見られました。雪の影響などで投票に必要な入場券の到着が遅れている地域もありますが、入場券がなくても投票は可能です。 27日公示した衆院選。投開票は2月8日ですが、期日前投票が28日始まり、会場の一つ、新潟市中央区役所では28日、さっそく有権者が一票を投じていました。【有権者】「ちょうど投票日に試験があって来られないので、きょう来