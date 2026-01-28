米３０年固定金利は６．２４％、住宅ローン申請指数は－８．５％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．２４％と前回の６．１６％から上昇した。住宅ローン申請指数は－８．５％と前回の＋１４．１％から低下した。購入指数は１９４．１から１９３．３に低下。借り換え指数は１５８０．８から１３３２．２に低下した。 USD/JPY152.59EUR/USD1.1967EUR/JPY182.60