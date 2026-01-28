本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/28 EUR/USD 1.1700（25.0億ユーロ） 1.1710（5.87億ユーロ） 1.1750（10.0億ユーロ） 1.1800（19.0億ユーロ） 1.2000（5.90億ユーロ） 1.2050（8.71億ユーロ） 1.2200（10.0億ユーロ） USD/JPY 157.00（6.59億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.2000と1.2050に中規模設定、ドル円は157.00と