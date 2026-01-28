日本ハム、オリックス、阪神で活躍した阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA＝44）が28日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（夜8・35）に出演。「糸井・中田伝説クイズ」のコーナーで、日本ハム時代にコーチが糸井氏を育てるために読んだ本が紹介された。2軍打撃コーチだった大村巌氏（現DeNA一軍打撃育成コーチ）が、糸井氏が天然すぎて指導に困っていた時に役に立った本が「子犬の正しい育て方」だ