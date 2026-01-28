中国が宇宙空間で初めて金属3Dプリント（積層造形）実験に成功したと、CAS Space（中科宇航）が発表しました。発表によると、この実験はCAS（中国科学院）傘下の力学研究所が開発した回収型科学実験ペイロードを使用して行われました。ペイロードはCAS Spaceが開発したサブオービタル用宇宙船「Lihong-1（力鴻1号）」に搭載され、2026年1月12日に酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。【▲ 酒泉衛星発射センターから打ち上