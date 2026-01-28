卓越したテクニックで国際的に知られたギタリストの山下和仁（やました・かずひと）さんが２４日、病気で死去した。６４歳だった。告別式は近親者で行った。喪主は長女、紅弓（こゆみ）さん。長崎市生まれ。１６歳でパリ国際ギターコンクールなど当時の世界三大ギターコンクールに次々優勝して注目を集めた。その後、ムソルグスキーの「展覧会の絵」などを自らギターソロに編曲したアルバムを発表し、世界的名声を確立した。