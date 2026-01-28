幸警察署（資料写真）神奈川県警幸署は２８日、不同意性交の疑いで、東京都板橋区常盤台３丁目、自称ダンサーの男（３６）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年６月２３日午前７時１０分ごろから同半ごろまでの間、ジャマイカのホテル室内で、アルバイトの女性（２０）に性的暴行を加えた、としている。署によると、男は「事実と違うところがある」などと容疑を否認している。男と女性はレゲエダンスの講師と生徒の関係で、当時ダ