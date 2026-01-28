ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（６３）が３０日、東京・渋谷のＬＯＦＴ９ｓｈｉｂｕｙａでライブイベント「ネイチャートークライブ５８」を開催する。１５年以上の歴史を誇るジモン主催のトークライブ。自然を愛するジモンがもう一つの顔であるネイチャージモンとして登壇。芸人仲間とともにさまざまなテーマのトークや企画に挑戦する。今回は、ジモンを慕うサブロクそうすけ、オラキオが参戦。観客の持ち寄った料理写真から最