西武園競輪Ｆ?ナイター「東京スポーツ杯」は２８日に２日目を迎え、１１ＲのＳ級準決は昼田宗一郎（２６＝岡山）が強烈なまくり追い込みで連勝ゴールを決めた。このレースは別線の番手が仕事人の佐藤慎太郎と三谷将太で、けん制をもらうリスクも大きい番組だったが、それを逆手に取る頭脳プレーを披露した。「慎太郎さんが内に行けば将太さんが締め込むだろうし、そこを目掛けてと思っていた。慎太郎さんだけ見ていました。（