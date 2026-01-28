UNFAIR RULEが、配信EP「ひびのかけら」リリースツアーの東京公演を本日28日に渋谷クラブクアトロで開催。公演上で新たな全国ツアーの開催をアナウンスした。＜“ひびのかけら” tour＞東京公演は早々にチケットもソールドアウトし、熱気に満ち溢れた超満員の会場でEP収録曲を含む全20曲近くが披露された。今年リリースされた初のフィーチャリングソング「思い出になってよ (feat. 橘高 連太郎)」ではSunny Girlのボーカル橘高 連