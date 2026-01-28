Laura day romanceが、新曲「winterlust」のミュージックビデオを公開した。1月21日に配信開始された「winterlust」は、JR東日本のキャンペーン「JR SKISKI」のCMソングとして書き下ろされた楽曲。ヒロインとして上坂樹里が出演する新CM、JR SKISKI「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇が1月19日より放映されている。1月28日に公開されたミュージックビデオは、80年代の海外音楽番組をオマージュしたパフォーマンス映像。特徴的なカメラ