２８日、北京に到着したスターマー英首相。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京1月28日】スターマー英首相が28日、北京に到着し、4日間の中国公式訪問を開始した。２８日、スターマー英首相を乗せ、北京に到着した航空機。（北京＝新華社記者／金良快）２８日、北京に到着したスターマー英首相（右から２人目）。（北京＝新華社記者／金良快）２８日、北京に到着したスターマー英首相（右から２人目）。（北京＝新華社記者