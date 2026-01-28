元AKB48宮里莉羅（23）プロデュースのアイドルグループ、ラルムストーンが28日、東京・赤羽ReNY alphaでデビューライブを行った。オーディションなどで選ばれた6人組で、ステージでは「メロイセカイデ」「ひらめきワンちゃん！」「だいすきゅーハートLOVE」など全7曲を披露。八重歯がチャームポイントの望乃愛叶（21）は「緊張していたんですけど、みなさんの用意がすごくて、緊張がなくなりました。ぜひ推しを見つけて帰ってくだ