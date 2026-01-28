ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 飯田圭織、モー娘。デビュー28周年を祝福！自撮りSHOTには「いつまで… E-TALENTBANK 飯田圭織、モー娘。デビュー28周年を祝福！自撮りSHOTには「いつまでも美人」「最強レジェンド」の声 2026年1月28日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 飯田圭織が28日、モーニング娘 のデビュー28周年をInstagramで祝福した 「今もかっこよく続いて活動してくれている」と自撮り写真も掲載 記事を読む おすすめ記事 豪華声優×生演奏×結末分岐で話題を呼んだ朗読劇が再び！2026年2月28日（土）開催「リーディックコンサート【トリカゴ-sostenuto-】」 2026年1月22日 19時0分 MLB勢最多8人、侍J井端監督が感謝する“恩人” 29人で名前なしも「流れを作ってくれた」 2026年1月26日 17時32分 【ブルーリボン賞】助演女優賞・森田望智 役作りでの爆食7.5kg増に笑顔「二度とやりたくない」 2026年1月28日 5時0分 「美しすぎて衝撃…」横浜流星（29）の最新ショットに驚きの声「ビジュ激変にビックリ」 2026年1月23日 18時0分 【巨人】岸田行倫と泉口友汰の新パペットが登場 モチーフの動物は？ 2026年1月28日 13時38分