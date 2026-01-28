JR東海とJR西日本、JR九州は、「エクスプレス予約」と「スマートEX」の商品を改定する。「EX早特7」と「EX早特21」の設定区間を拡充し、山陽・九州新幹線で設定区間を追加する。「EX早特7」は2月27日乗車分から4区間、「EX早特21」は3月13日乗車分から4区間を新設する。さらに、「EX早特1」の設定区間を拡充し、新たに名古屋〜豊橋駅間を設定する。価格は大人1,400円。4区間で価格を改定する。4月1日乗車分から設定する。また、「