相続登記の義務化に伴い、相続登記漏れを防止する目的で、その名義人が全国に所有する不動産を一括で調査のうえ、リスト化して証明書を発行してくれる「所有不動産記録証明制度」がスタートします。相続登記は義務化されたが所有不明の不動産の問題もある令和6年（2024年）4月1日より相続登記の義務化がスタートしていますが、被相続人が所有する不動産を全て把握できず、相続登記漏れとなってしまう問題も少なくありません。この