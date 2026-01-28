「中国地区選手権競走・Ｇ１」（２９日開幕、下関）実森美祐（２９）＝広島・１１９期・Ａ１＝が前検の特訓をいい笑顔で引き揚げてきた。手にした６７号機は２連対率３３％と平凡。それでも感触が良かったようで「何もしていないのにいい感じがしました。起こしがいいですね」と美祐スマイル。調整などについては「ペラを見るくらいで」とのこと。現状でも十分に戦える雰囲気のようだ。初日の出番は６Ｒの２号艇と１０Ｒの