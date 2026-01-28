女優の三田寛子が６０歳の誕生日を祝ってもらった席での“大失敗”を報告した。２７日に６０歳の誕生日を迎えた三田は２８日、自身のインスタグラムを更新。「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｅ私って本当にドジコントみたい」と記し、還暦らしい赤のニットを着て、タスキをかけたお祝いの席の写真を投稿。「お祝いしてもらいケーキの蝋燭を願いを込めて吹き消した後ケーキをおっことしてしまった形は崩れま