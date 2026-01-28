アジア地域で販売個数No.1*を誇るNARSの名品「ライトリフレクティングセッティングパウダープレストN」に、待望の新色が仲間入り。光を反射して透明感を引き出すアイコニックな仕上がりはそのままに、より繊細なスキントーンへ進化しました。赤みや肌悩みを自然にぼかし、まるで素肌そのものが美しくなったかのような洗練肌へ。毎日のメイクが楽しみになる、新たな一色に注目です。 光を操る名品パウダーの魅力