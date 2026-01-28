愛知県豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水。水源の宇連ダムでは、平年60%を超える貯水率が、きょう午前0時時点で6.9%となり、大島ダムなどを合わせた総貯水率も20.0%にまで低下しています。 【写真を見る】豊川用水“節水率”引き上げ 水道用水17% 農業用水･工業用は30％に 渇水対策本部21年ぶりに設置 ｢限りある水を大切に｣ 愛知 （前川智彦記者）「水道水の圧力を下げる操作が行われました」愛知県は豊川用水の