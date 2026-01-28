愛知県内有数のイチゴの産地、岡崎市で巨大なイチゴ「でかほっぺ」の出荷が始まりました。 【写真を見る】通常の3~4倍の大きさに 愛知県内有数のイチゴの産地 岡崎市で育った"でかほっぺ"の出荷スタート 大手スーパーなどで1個400円前後で販売 岡崎市では43軒の農家でイチゴを生産していますが、中でも通常の3～4倍の大きさに成長し規格外となっていた「紅ほっぺ」を「でかほっぺ」として出荷しています