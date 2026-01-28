今春から放送されるNHK連続テレビ小説『風、薫る』でヒロインを務める俳優の上坂樹里さん（20）が2026年1月24日、自身のインスタグラムを更新。モノトーンのショーパンコーデを披露した。イベント参加を報告上坂さんは、「『シャネルチャンスオースプランディド特別イベント』にご招待いただきました」と報告し、モノトーンコーデやシャネルのアイテムとともに撮影したショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真で