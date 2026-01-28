¤­¤Î¤¦27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡£¥Ë¥åー¥º¥Ê¥¦¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¼¯»ùÅç1¶è¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅç1¶è¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔËÌÉô¡¢ºùÅç¡¢»°ÅçÂ¼¤È½½ÅçÂ¼¤Ç¤¹¡£ ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë ¢§¼«Ì±ÅÞ¡¦ÈæÎã¶å½£Á°¿¦¤Ç5´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹µÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó ¢§»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎËÒÌî½Ó°ì¤µ¤ó ¢§¶¦»ºÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î¾®»³¿µÇ·²ð¤µ¤ó ¢§ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦¤Ç9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó ¤Î4¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë·ãÀï¶è