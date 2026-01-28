日本発の8人組・ONE OR EIGHTは、歌・ラップ・ダンスを高い次元で束ね、デビュー前から世界各地のステージに立ち鍛え上げたパフォーマンス力で存在感を広げてきた。日本人アーティストとして初めてのビッグ・ショーンとのコラボレーションも話題を呼びTERIYAKI BOYZの「TOKYO DRIFT (FAST & FURIOUS)」や、マイケル・ジャクソン、リアーナをサンプリングした楽曲をアルバムに収録するなど、ルーツへの敬意を”鳴らし方”で表す