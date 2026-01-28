TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、堂本光一さんと中村麗乃さん。ここでは、2000年から2024年まで、堂本さんが作・構成・演出を手がけ、主演を務めてきたミュージカル「SHOCK」シリーズについて語りました。左から：中村麗乃さん、堂本光一さん◆「SHOCK」がなかった2025年は…光一：ご存知の方はご存知だと思いますけれども、我々2人は「SHOCK」でご一緒しまして