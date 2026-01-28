秋田朝日放送 衆議院議員選挙の期日前投票が２８日から始まりました。解散から投開票までが戦後最短の１６日という超短期決戦の影響がここにも出ています。 秋田市役所に設けられた投票所では２８日午前８時半に期日前投票の受け付けが始まり有権者が一票を投じました。しかし投票所の中に全く人がいない時間帯も少なくありません。理由の１つが、入場券です。準備期間が短かかったことや大雪による配達の遅れなどが影響し