米ＦＯＭＣ控えてドルに買戻し、円相場は根強い警戒感継続ドル円１５２円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、米ＦＯＭＣを控えてドルに買戻しが入っている。ユーロドルは1.20台から1.19台へと反落。ポンドドルは1.38台から1.37台へと軟化。ドル円は東京市場で153円台に乗せる場面があったが、その後は上値を抑えられている。クロス円とともに円高方向に押し戻され、152円台前半まで一時反落。足元では152円台