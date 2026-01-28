21:00 米MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23） 予想N/A前回14.1%（前週比) 23:45 カナダ中銀政策金利（1月） 予想2.25%前回2.25% 29日 0:30 米週間石油在庫統計 1:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル） 3:00 シュナーベルECB理事、起業家会議出席 4:00 米FRB政策金利(FOMC)（1月） 予想3.75%前回3.75%（上限金利) 予想3.5%前回3.5%（下限金利)