オリックス・久保充広球団副本部長兼管理部長が２８日、広島・羽月が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで２７日に逮捕されたことを受け、全選手に注意喚起する方針を明かした。大阪・舞洲の球団施設で取材に対応。「今回の件を聞いて私もびっくりしました。当然、プロ野球選手というところのくくりの中では我々も一緒だと思っていますし、そういうことのないように研修の機会を増やすことは改めて考えないといけ