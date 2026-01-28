巨人の戸郷翔征投手が２８日、１軍の合同自主トレ初日を終え、「新人の選手もいますし、この環境に慣れてもらうっていうのが１番ですし、いい声かけをできることがこの自主トレ期間、重要だと思うので、みんな緊張していると思いますし、それをほぐすことができればと思います」と語った。前日２７日の夜に行われた決起集会。宮崎出身の戸郷が会場探しを頼まれ、焼き肉屋を予約した。「６０何人いたのでね、すごい大変でしたけ