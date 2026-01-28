聖籠町の空き家の地中に、殺害した男性の遺体を遺棄したとして、殺人などの罪に問われていた被告の男に懲役20年の実刑判決が言い渡されました。殺人や死体遺棄などの4つの罪に問われていたのは住居不定の無職小山大輔被告34歳です。判決文によりますと、おととし10月、リフォーム業者として新潟市中央区に住む小杉英雄さんの自宅を訪ねた際、口論になった末、首をロープで絞めて殺害。金庫や印鑑などを盗んだ上で口座