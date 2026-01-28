去年11月、名古屋駅で少女2人を盗撮しようとして逮捕された名古屋市の男性職員が、懲戒処分を受けました。 【写真を見る】｢これまでに40件ほど…｣ 名古屋駅で少女を盗撮しようとした名古屋市の46歳職員 停職6か月と降格処分 現行犯逮捕され不起訴に きょう付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、中川区役所富田支所 区民福祉課・課長補佐の男性職員（46）です。 名古屋市や警察によりますと、男性職員は去年11月、名古屋駅の