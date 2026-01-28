夫からの外出禁止令▶【マンガ本編】『うずら男』を最初から読むパートナーへの嫉妬は、行き過ぎると「支配」になってしまいます。「自分に従えば良い」という思考は、相手を支配しようとするとても危険なもの。しかし、モラハラ行為を受けているにもかかわらず、受け入れてしまうケースもあります。モラハラに気づくためには、どのようなサポートが有効なのでしょうか？『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』は