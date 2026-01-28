2026年1月27日、韓国・KBSニュースによると、韓国の高校2年生の40％が「数学を放棄したい」と考えているという調査結果が出た。市民団体と国会教育委員会に所属する議員が全国の小中高校生と教師6600人を対象に数学（算数）教育に関するアンケート調査を実施した。その結果、小中高校生の30．8％が「数学を放棄したい」と答えた。学年別で見ると、小学6年生が18％、中学3年生が33％、高校2年生は40％に達している。21年の調査結果