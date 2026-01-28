中国国家移民管理局は1月28日、定例記者会見を開き、同局報道官は2025年の移民管理業務の主要データと業務の成果を報告し、記者の質問に答えました。 それによると、全国の移民管理機構が2025年に審査した出入境者数は、前年比14．2％増の延べ6億9700万人に達し、過去最高を記録しました。うち、中国本土（大陸）の住民は同15．1％増の延べ3億3500万人、香港・マカオ・台湾の住民は同10．1％増の延べ2億7900万人、外国人は同26．4