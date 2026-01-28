カビは美術館や博物館にとって悩みの種であり、多くの機関では湿度を抑えて乾燥状態を保つプロトコルによりカビの繁殖を防いでいます。ところが近年は、通常の対応策では防げない「乾燥状態を好むカビ」が広がっているとのことで、デンマークのフリーランスジャーナリストであるエリザベス・アン・ブラウン氏がその実体や学芸員らの対応についてまとめています。How extremophile molds are destroying museum artifacts | Scienti